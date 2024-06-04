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Пярвиз Шахбазов: Совместный с Masdar проект СЭС и ВЭС предотвратит около 1 млн тонн выбросов в год

Пярвиз Шахбазов: Совместный с Masdar проект СЭС и ВЭС предотвратит около 1 млн тонн выбросов в год Совместный с Masdar проект строительства в Азербайджане трех электростанций поможет предотвратить около 1 млн тонн выбросов углерода в год.
Энергетика
4 июня 2024 г. 16:00
Пярвиз Шахбазов: Совместный с Masdar проект СЭС и ВЭС предотвратит около 1 млн тонн выбросов в год

Совместный с Masdar проект строительства в Азербайджане трех электростанций поможет предотвратить около 1 млн тонн выбросов углерода в год.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Сегодня благодаря силе синергии братства, дружбы и стратегического партнерства в отношениях Азербайджана и ОАЭ был достигнут еще один исторический успех. Закладка фундаментов двух СЭС в Биласуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт), и одной ВЭС в Гарадаге на Абшероне (240 МВт) является не только новшеством Азербайджана в области "зеленой энергии", но и ярким показателем нашей солидарности и приверженности энергетическому переходу во имя зеленого мира как страны, принимающей COP", - написал министр.

Шахбазов отметил, что новые электростанции ежегодно будут производить около 2 млрд 305 млн кВтч электроэнергии, что позволит сэкономить 496 млн кубометров природного газа, а также предотвратить почти 1 млн тонн выбросов углекислого газа в год.

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Версия на английском языке Energy Minister: Azerbaijan to prevent nearly 1 million tons of carbon emissions with 3 new power plants
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan 3 yeni elektrik stansiyası ilə 1 milyon tona yaxın karbon emissiyasının qarşısını alacaq"

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