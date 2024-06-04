ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном

Существует большой потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC).
Об этом Report сообщили в компании.
"Партнерство с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) очень важно для нас. В прошлом году мы приобрели 30% долевого участия в проекте "Абшерон". Это укрепило отношения как между ОАЭ и Азербайджаном, так и между ADNOC и SOCAR”, - сказал представитель компании.
Он подчеркнул, что национальная нефтяная компания Абу-Даби твердо привержена справедливому переходу к использованию ВИЭ.
"Мы нацелены на справедливый международный рост и справедливый энергетический переход",- добавил он.
30 мая Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) приобрела у Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) 3% долевого участия в месторождениях SARB и Umm Lulu.