Вице-президент SOCAR: Рассчитываем в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении "Карабах"

Компания SOCAR рассчитывает в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении Карабах.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) рассчитывает в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении "Карабах".

Как передает Report, об этом вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов заявил журналистам.

"Поскольку основной объем нашей добычи нефти приходится на блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, то наша первоочередная цель заключается в том, чтобы стабилизировать темпы падения нефтедобычи и затем поддерживать на этом уровне определенное время, ну и в то же время разрабатывать новые месторождения",- сказал он.

При этом он отметил, что перспективным с точки зрения добычи нефти является месторождение "Карабах".

"Компания Equinor, к сожалению, покинула страну. Но это в любом случае открывает новые возможности. SOCAR выкупила ее долю в этом проекте и в настоящее время является обладателем 100%-го долевого участия",- сказал Гусейнов.

Он добавил, что в целом SOCAR нацелен на то, чтобы отойти от долгосрочного - 7 лет и выше- периода ввода месторождения в эксплуатацию и за 3-5 лет довести новые месторождения до стадии добычи.

"Однако, что касается месторождения "Карабах", то здесь уже есть скважины, из них 3 разведочные и одна оценочная. Поэтому надеемся, что добыча на этом месторождении начнется быстро",- сказал он.

Касаясь финансирования разработки месторождений за счет собственных ресурсов Госнефтекомпании, Гусейнов отметил, что в нынешние времена привлекать средства на углеводородные проекты очень сложно, поскольку компании предпочитают вкладываться в проекты "зеленой энергии".

"Тем не менее, такие крупные компании как BP до сих пор проявляют интерес к проектам нефти и газа в Азербайджане",- сказал он.

Вице-президент также сообщил, что компания SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений в Казахстане, Узбекистане, Ираке.