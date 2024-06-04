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Вице-президент SOCAR: Рассчитываем в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении "Карабах"

Вице-президент SOCAR: Рассчитываем в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении "Карабах" Компания SOCAR рассчитывает в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении Карабах.
Энергетика
4 июня 2024 г. 16:08
Вице-президент SOCAR: Рассчитываем в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении Карабах

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) рассчитывает в короткие сроки начать добычу нефти на месторождении "Карабах".

Как передает Report, об этом вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов заявил журналистам.

"Поскольку основной объем нашей добычи нефти приходится на блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, то наша первоочередная цель заключается в том, чтобы стабилизировать темпы падения нефтедобычи и затем поддерживать на этом уровне определенное время, ну и в то же время разрабатывать новые месторождения",- сказал он.

При этом он отметил, что перспективным с точки зрения добычи нефти является месторождение "Карабах".

"Компания Equinor, к сожалению, покинула страну. Но это в любом случае открывает новые возможности. SOCAR выкупила ее долю в этом проекте и в настоящее время является обладателем 100%-го долевого участия",- сказал Гусейнов.

Он добавил, что в целом SOCAR нацелен на то, чтобы отойти от долгосрочного - 7 лет и выше- периода ввода месторождения в эксплуатацию и за 3-5 лет довести новые месторождения до стадии добычи.

"Однако, что касается месторождения "Карабах", то здесь уже есть скважины, из них 3 разведочные и одна оценочная. Поэтому надеемся, что добыча на этом месторождении начнется быстро",- сказал он.

Касаясь финансирования разработки месторождений за счет собственных ресурсов Госнефтекомпании, Гусейнов отметил, что в нынешние времена привлекать средства на углеводородные проекты очень сложно, поскольку компании предпочитают вкладываться в проекты "зеленой энергии".

"Тем не менее, такие крупные компании как BP до сих пор проявляют интерес к проектам нефти и газа в Азербайджане",- сказал он.

Вице-президент также сообщил, что компания SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений в Казахстане, Узбекистане, Ираке.

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Версия на английском языке SOCAR Vice President: We aim to swiftly begin oil production at Karabakh field
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın vitse-prezidenti: “Qarabağ” yatağında qısa müddətdə neft hasilatına başlayacağımıza ümid edirik"

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