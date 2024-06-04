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Литве потребуются €150 млрд для реализации стратегии в сфере энергетики

Литве потребуются €150 млрд для реализации стратегии в сфере энергетики Реализация стратегии независимости Литвы в сфере энергетики на протяжении следующих 25 лет потребует 150 млрд евро.
Энергетика
4 июня 2024 г. 15:56
Литве потребуются €150 млрд для реализации стратегии в сфере энергетики

Реализация стратегии независимости Литвы в сфере энергетики на протяжении следующих 25 лет потребует 150 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил, представляя документ в Сейме (парламенте), министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"До 2050 года реализация стратегии энергетической независимости потребует до 150 млрд евро. Деньги большие. Это будут частные средства, в том числе полученные за продажу разрешений на выбросы, европейские дотации и деньги из бюджета", - сказал он.

Как утверждал министр, реализация стратегии позволит в период между 2028 и 2030 годами производить столько электроэнергии, сколько необходимо для внутреннего потребления. "А к 2050 году вся она будет получена в рамках зеленого курса", - заявил Крейвис.

По его словам, стратегия предусматривает, что после 2030 года Литва намерена развивать атомную энергетику с использованием реакторов малой мощности. "Зеленый курс без атомной энергии невозможен", - утверждал министр. На этих установках Литва планирует производить до 20% необходимой электроэнергии.

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