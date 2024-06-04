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В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"

В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5" Бакинский НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ) компании SOCAR в текущем месяце планирует начать производство автомобильного бензина по экологическим стандартам "Евро-5".
Энергетика
4 июня 2024 г. 14:03
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5

Бакинский НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ) компании SOCAR в текущем месяце планирует начать производство автомобильного бензина по экологическим стандартам "Евро-5".

Об этом сообщили Report в SOCAR.

"В мае 2023 года завод начал производство дизельного топлива по стандартам "Евро-5", в июне 2024 года БНПЗ планирует начать производство автомобильного бензина по стандартам "Евро-5",' - отметили в компании

По данным SOCAR, в этом году на БНПЗ в рамках реконструкции и модернизации были введены в эксплуатацию установка по изомеризации и MTBE.

В компании также сообщили, что за последние 70 лет на заводе переработано около 370 млн тонн нефти.

Напомним, что в 2023 году на БНПЗ было переработано 6,3 млн тонн нефти, в результате чего было получено 1,5 млн тонн автобензина.

Глубина переработки нефти на БНПЗ в 2023 году составила 98% (в 2022 году - 96,3%).

БНПЗ в настоящее время реализует масштабный проект по модернизации и реконструкции.

Мощность БНПЗ составляет на данный момент 6,5 млн тонн в год, по итогам модернизации и реконструкции завод будет рассчитан на переработку всех сортов нефти стран Каспийского региона. Полное завершение проекта планируется в 2027 году.

После модернизации на заводе будет производиться 2 млн тонн в год автомобильного бензина, дизельного топлива - 2,9 млн тонн, реактивного топлива - 1 млн тонн, нефтехимической продукции - 390 тыс. тонн.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu ay “Euro-5” markalı avtomobil benzininin istehsalına başlayır - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Azerbaijan to start producing Euro-5 gasoline in June

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