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Подписано соглашение о транспортировке туркменского газа из Азербайджана в Турцию

Подписано соглашение о транспортировке туркменского газа из Азербайджана в Турцию Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецкой компанией BOTAŞ подписан ряд договоров в сфере поставок, транспортировки и транзита природного газа.
Энергетика
4 июня 2024 г. 14:07
Подписано соглашение о транспортировке туркменского газа из Азербайджана в Турцию

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецкой компанией BOTAŞ подписан ряд договоров в сфере поставок, транспортировки и транзита природного газа.

Как сообщили Report в SOCAR, в церемонии подписания приняли участие министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Подписанные договоры вытекают из Соглашения о сотрудничестве в области природного газа, подписанного между правительствами двух стран 14 мая текущего года, и содержат положения, связанные с поставкой компанией SOCAR природного газа в Турцию, доставкой азербайджанского газа через Турцию на рынок Болгарии, сотрудничеством в области поставок газа в Нахчыван, а также транспортировкой туркменского газа через Азербайджан и третьи страны в Турцию.

На церемонии также было подписано соглашение между Азербайджанской газоснабжающей компанией и BOTAŞ, предусматривающее продолжение поставок газа в Турцию с месторождения Шахдениз.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, BOTAS ink agreement on transportation of Turkmen gas to Türkiye through Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkmən qazının Azərbaycan və üçüncü ölkələr vasitəsilə Türkiyəyə nəqli ilə bağlı müqavilə imzalanıb

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