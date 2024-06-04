Подписано соглашение о транспортировке туркменского газа из Азербайджана в Турцию

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецкой компанией BOTAŞ подписан ряд договоров в сфере поставок, транспортировки и транзита природного газа.

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и турецкой компанией BOTAŞ подписан ряд договоров в сфере поставок, транспортировки и транзита природного газа.

Как сообщили Report в SOCAR, в церемонии подписания приняли участие министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Подписанные договоры вытекают из Соглашения о сотрудничестве в области природного газа, подписанного между правительствами двух стран 14 мая текущего года, и содержат положения, связанные с поставкой компанией SOCAR природного газа в Турцию, доставкой азербайджанского газа через Турцию на рынок Болгарии, сотрудничеством в области поставок газа в Нахчыван, а также транспортировкой туркменского газа через Азербайджан и третьи страны в Турцию.

На церемонии также было подписано соглашение между Азербайджанской газоснабжающей компанией и BOTAŞ, предусматривающее продолжение поставок газа в Турцию с месторождения Шахдениз.