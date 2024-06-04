Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень

Добыча газа с морского месторождения Абшерон в 2024 году ожидается в объеме 1,5 млрд кубометров.

Добыча газа с морского месторождения Абшерон в 2024 году ожидается в объеме 1,5 млрд кубометров.

Об этом Report сообщили в компании SOCAR.

"В 2024 году добыча газа на месторождении Абшерон ожидается в объеме 1,5 млрд кубометров газа и 523 тыс. тонн конденсата", - заявили в компании.

В целом с момента начала добычи и по состоянию на 1 мая 2024 года на месторождении добыто 1,2 млрд кубометров газа и 484 тыс. тонн конденсата.

По данным Минэнерго Азербайджана, с месторождения Абшерон в 2023 году добыто 0,8 млрд кубометров природного газа и 0,3 млн тонн конденсата. Таким образом, в 2024 году добыча газа с этого месторождения увеличится на 87,5%, конденсата - на 74,3%.

Как сообщалось, TotalEnergies и SOCAR 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

В настоящее время добыча ведется в рамках первого этапа добычи с месторождения "Абшерон". Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.

Напомним, что на начальном этапе с месторождения ежегодно будет добываться примерно 1,5 млрд кубометров газа, а в перспективе – 5 млрд кубометров.

Отметим, что запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 млрд кубометров. Это второе по величине газовое месторождение в Каспийском море после месторождения "Шахдениз".