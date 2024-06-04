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"КазМунайГаз" и "Лукойл" вложат $6 млрд в разработку месторождения на Каспии

"КазМунайГаз" и "Лукойл" вложат $6 млрд в разработку месторождения на Каспии Казахстанская нефтегазовая нацкомпания "КазМунайГаз" и российский "Лукойл" вложат 6 млрд долларов в развитие месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" в казахстанской акватории Каспийского моря.
Энергетика
4 июня 2024 г. 15:32
КазМунайГаз и Лукойл вложат $6 млрд в разработку месторождения на Каспии

Казахстанская нефтегазовая нацкомпания "КазМунайГаз" и российский "Лукойл" вложат 6 млрд долларов в развитие месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" в казахстанской акватории Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минэнергетики страны.

"Подписаны соглашения по проекту, и для целей реализации создано совместное предприятие – оператор проекта ТОО Kalamkas-Khazar Operating", - сказано в сообщении.

Участниками проекта являются АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (50%) и ПАО "Лукойл" (50%).

По данным ведомства, планы совместного предприятия предусматривают, что в 2026 году начнут строить морские платформы на казахстанских верфях, чтобы ускорить начало добычи на месторождении "Каламкас-море".

Проект, убеждены в министерстве, позволит повысить экономический потенциал всей страны.

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Версия на английском языке KazMunayGas, Lukoil invest in Kazakhstan’s offshore future

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