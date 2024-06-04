Бабек Гусейнов: Инвестрешение по II этапу проекта разработки "Абшерон" может быть принято до конца года

Инвестиционное решение по второму этапу проекта разработки месторождения "Абшерон" может быть принято до конца текущего года.

Инвестиционное решение по второму этапу проекта разработки месторождения "Абшерон" может быть принято до конца текущего года.

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов.

"Окончательное инвестиционное решение по второму этапу разработки месторождения "Абшерон" ожидается в следующем году, но мы стараемся, чтобы оно было принято до конца этого года", - сказал он.

Вице-президент также отметил, что вхождение компании ADNOC в этот проект является отличной поддержкой для SOCAR: "Госнефтекомпания рассчитывает на получение первого газа в рамках второго этапа в планируемые сроки. Мы очень тесно работаем с оператором, чтобы уложиться в сроки получения первого газа и TOTAL понимает всю ответственность".