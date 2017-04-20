В первом квартале этого года в Азербайджане продано 1,1 млн тонн нефтепродуктов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года, по поручению Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), на нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева внедрен “мазутный режим” в целях обеспечения печным мазутом ОАО “Азерэнержи”.

Как сообщает Report со ссылкой на газету İki Sahil, в результате фактическая глубина переработки нефти с начала года составила 84,3%, что на 6,7% больше соответствующего периода прошлого года.

Отмечается, что за отчетный период НПЗ переработал 1 486,3 тыс. тонн нефти и 19,8 тыс. тонн сырья по сторонним заказам, в общей сложности 1 506,1 тыс. тонн сырья.

С начала года произведено 306,5 тыс. тонн автобензина, 597,8 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей и дизтоплива, 57,2 тыс. тонн сжиженного газа, 41,5 тыс. тонн нефтяного кокса, 17,3 тыс. тонн нефтяного битума, 11,9 тыс. тонн моторного топлива марки ДТ, 3,7 тыс. тонн различных видов смазочных масел, 47 тыс. тонн гидроочищенного бензина для химической промышленности и 16,2 тыс. тонн очищенного сухого газа, для “Азерэнержи” и других организаций 181,8 тыс. тонн печного мазута и других нефтепродуктов. В общей сложности за указанный период на заводе произведены товарные нефтепродукты на 442,7 млн манатов.

С начала года реализовано 1 384,8 тыс. тонн нефтепродуктов, из них 1 093,9 тыс. тонн в пределах страны, 290,9 тыс. тонн ушло на экспорт. Так, доля экспорта в общем объеме продаж составила 21%. На зарубежных рынках продано 24,1% производимого на заводе моторного топлива.