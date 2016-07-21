В Масаллинское село Гызылагадж подан природный газ - ФОТО

Масаллы. 21 июля. REPORT.AZ/ В село Гызылагадж Масаллинского района подан природный газ.

Как сообщает южное бюро Report, на прошедшем по этому случаю мероприятии приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, вице-президенты компании, гендиректор Производственного объединения "Азеригаз" Акпер Гаджиев, глава ИВ Масаллинского района Рафиль Гусейнов и представители общественности.

Было отмечено, что для газификации села на 1 153 абонента по одноступенчатой системе было проложено 1500 м полиэтиленовых труб различного диаметра, 54 063 м железных труб различного диаметра для межквартальных линий газа, установлено 1 153 счетчика и персональных регуляторов.

В настоящее время в 13-ти масаллинских селах - Онджагала, Гусейнгаджилы, Мамедоба, Икинджи Еддиоймаг, Шихлар, Гасымлы, Сыгынджаг, Бала Текле, Хыл, Годман, Бабакюче, Ханалион и Сыгдаш продолжаются строительно-монтажные работы. Последовательно природный газ будет подан в населенные пункты, строительство которых завершилось в ближайшие дни.

Выступившие на мероприятии сельские жители и представители общественности выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за реализацию процесса газификации населенных пунктов.