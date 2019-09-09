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В Геранбое восстанавливают поврежденный селевым потоком газопровод

​В Геранбое восстанавливают поврежденный селевым потоком газопровод

В поселке Вейисли Геранбойского района восстанавливают газопровод, поврежденный сильным селевым потоком вчера в 6 часов утра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Ранее отмечалось, что в результате незамедлительных действий газоснабжение 2200 абонентов было восстановлено, однако из-за селевых потоков 790 абонентов все еще остаются без газа.

В настоящее время на территории задействована тяжелая техника, ведутся ремонтные работы.

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