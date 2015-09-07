В этом году по трубопроводу Баку-Джейхан транспортировано 19 млн. тонн азербайджанской нефти

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ За август текущего года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 298 159 тонн азербайджанской нефти, что на 7% меньше августа прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), за январь-август 2015 года по данному трубопроводу транспортировано 19 157 662 тонн нефти, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 сентября 2015 года в БТД закачано свыше 282,982 млн. тонн нефти.

Наряду с этим, в августе 2015 года по трубопроводу БТД транспортировано 347,05 тыс. тонн казахстанской и туркменской нефти, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) сдан в эксплуатацию в июне 2006 года, ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.

По трубопроводу БТД в основном транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с месторождения "Шахдениз". Кроме того, по БТД осуществляется транзит нефти Центральной Азии.