В Баку стартовала выставка Caspian Oil&Gas

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском экспо-центре стартовала 24-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas 2017).

Как сообщает Report, на открытии выставки принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В этом году в выставке примут участие 289 компаний из 30 стран, в том числе, Азербайджана, Беларуси, Нидерландов, Бельгии, Италии, Испании, Японии, Казахстана, Китая и других стран. Италия будет участвовать с национальным павильоном. Среди новичков, которые составляют 15% от общего числа участников, стоит выделить компании США, Великобритании, Румынии и других стран.

Поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Организаторами конференции являются компания ITE Group и ее партнер Iteca Caspian.

Платиновым спонсором выставки выступает SOCAR. Золотым спонсором является компания BP, Petronas, серебряный спонсор - Turkiye Petrolleri, бронзовые спонсоры – Azeri M-İ Drilling Fluids, AZFEN, Baku Steel Company, Caspian Drilling Company Ltd, Caspian Marine Service”s (CMS), Global Energy Azerbaijan, RussNeft, Tekfen Construction, SOCAR Polymer, SIMONE Research Group. Генеральным медиа-партнером выставки и конференции выступает Caspian Energy International Media Group.

На одной площадке с Caspian Oil&Gas с 31 мая по 3 июня пройдет единственное специализированное событие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики - 7-я Каспийская международная выставка "Энергетика и альтернативная энергия" (Caspian Power 2017). Официальную поддержку выставке Caspian Power оказывают министерство энергетики Азербайджана и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам.

Среди участников выставки ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Турции и других стран. Экспозиция выставки представит гидра и тепло электроэнергетику, атомную энергетику, приборы и средства измерения, контроля, управления и автоматического регулирования, промышленная и коммунально-бытовая энергетика, энергосберегающие технологии, радиочастотные кабели, кабели для промышленной автоматизации и многое другое.