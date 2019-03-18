В Баку состоялось заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Баку состоялось 13-е заседание Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК (JMMC).

Как сообщает Report, 14 стран и секретариат ОПЕК представлены в работе заседания на высоком уровне.

Мероприятие состоялось по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На заседании приняли участие генеральный секретарь ОПЕК Мoхаммед Баркиндо, президент конференции ОПЕК, министр нефти и президент нефтяной компании Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, председатель JMMC, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

Из членов ОПЕК на заседании приняли участие представители Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Ливии, Нигерии, Конго. Из стран вне ОПЕК - высокопоставленные лица из России, Казахстана, Бахрейна и Брунея.