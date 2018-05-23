Уставный капитал Агентства по регулированию энергетических вопросов резко возрос

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Уставный капитал Агентства по регулированию энергетических вопросов, созданного при министерстве энергетики, резко возрос.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном вчера президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении поправок в устав Агентства по регулированию энергетических вопросов.

Согласно указу, уставный фонд агентства увеличен с 1 000 до 7 914 367,3 маната.

Отметим, что 22 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал указ "Об учреждении Агентства по регулированию энергетики при министерстве энергетики Азербайджанской Республики". В соответствии с указом, созданное на базе Управления государственного энергетического надзора и Управления государственного газового надзора агентство имеет статус юридического лица публичного права.