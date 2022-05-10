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Украина прекращает транзит газа в Европу

Украина прекращает транзит газа в Европу Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
Энергетика
10 мая 2022 г. 20:28
Украина прекращает транзит газа в Европу

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

ОГТСУ сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через "Сохрановку" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков", находящиеся на оккупированной территории.

С 07:00 11 мая 2022 года газ с распределителя не будет приниматься.

При этом для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями договора Украина рассматривает возможность временного осуществления транзита по другой территории.

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