Украина начала прием азербайджанской нефти для Беларуси

Компания "Укртранснафта" начала прием азербайджанской нефти в морском нефтяном терминале "Южный", который был поставлен туда танкером для нужд Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Укртранснафта" начала прием в МНТ "Южный" первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу Одесса - Броды и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении НПЗ Беларуси", - сказано в сообщении.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Беларусь осуществляется в рамках договора между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

Указанный договор действует до конца 2020 года и предусматривает перекачку нефти по нефтепроводу Одесса - Броды и одной ветви магистрального нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ.

"Обеспечения транзита нефти до Мозырского НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины", - отметили в компании. Отдельно подчеркивается, что украинская сторона обеспечивает бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

Ранее компания "Белнефтехим" сообщала о заключении с азербайджанской компанией SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.