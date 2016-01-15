​Удешевление нефти на 70% сократило доходы Ирака

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Резкое падение цен на нефть на мировом рынке привело к сокращению на 70% доходов Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асим Джихад.

По его словам, удешевление нефти нанесло большой ущерб экономике страны.

"В бюджете Ирака на 2016 год заложена цена на нефть в 45 долларов за баррель. Однако сейчас мы столкнулись с ненормальной ситуацией. Эксперты не ожидали такого удешевления нефти. В итоге, Ираку нанесен большой ущерб", - добавил он.