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    ​Удешевление нефти на 70% сократило доходы Ирака

    Падение цен на нефть нанесло большой ущерб экономике страны

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Резкое падение цен на нефть на мировом рынке привело к сокращению на 70% доходов Ирака.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь министерства нефти Ирака Асим Джихад.

    По его словам, удешевление нефти нанесло большой ущерб экономике страны.

    "В бюджете Ирака на 2016 год заложена цена на нефть в 45 долларов за баррель. Однако сейчас мы столкнулись с ненормальной ситуацией. Эксперты не ожидали такого удешевления нефти. В итоге, Ираку нанесен большой ущерб", - добавил он.

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