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Турция нашла в Черном море еще одно месторождение газа

Турция нашла в Черном море еще одно месторождение газа Анкара уже остановила переговоры о продлении соглашений, чтобы оценить возможности собственной добычи
Энергетика
26 мая 2021 г. 12:33

В июне турецкие власти могут сообщить о новых запасах газа в Черном море.

Как передает Report, об этом министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал в эфире телеканала A Haber.

«Давайте подождем июня для новых новостей. Работы завершат в июне», — сказал глава Минэнерго Турции.

Как сообщает EADaily, сразу два турецких буровых судна «Фатих» и «Кануни» вышли в Черное море на открытое в прошлом году месторождение газа и сейсморазведочное судно Barbaros Hayreddin Pasha начало работы в соседнем секторе. В Турции планируют начать добычу через два года и покрывать черноморским газом до трети потребления в стране. Это может ударить по поставщикам газа, в том числе «Газпрому». Анкара уже требует более комфортных условий по долгосрочным контрактам, которые истекают в этом году.

Министр энергетики Фатих Донмез писал в Twitter, что «Кануни» проведет тесты уже пробуренной скважины Türkali-2. Следом турецкое буровое судно проверит и скважины Türkali-1 и Tuna-1.

Как сообщает Daily Sabah, Турция уже проводит исследовательские работы, как доставлять газ на берег.

Анкара планирует, что первый газ с «Сакарьи», которое открыли в прошлом году, поступит турецким потребителям по подводному газопроводу протяженностью 150 километров в 2023 году, когда будут праздновать 100-летие республики. Открытие «Сакарьи» стало настоящим подарком турецким властям, которые уже несколько десятилетий обещают гражданам сделать страну более энергонезависимой к торжественной дате. Однако предыдущие работы успеха не принесли.

В течение ближайших лет на месторождении с оценочными запасами в 405 млрд кубометров планируют пробурить 10 скважин. Всего их планируют около 40 единиц к 2028 году.

В первые годы добыча составит 5−10 млрд кубометров, а к 2025 году планируют выйти на 15 млрд. Это — треть потребления газа в Турции в последние годы.

Министр энергетики Фатих Донмез заявлял, что в ближайшие пять-шесть лет завершатся контракты на поставку 24 млрд кубометров в Турцию, и Анкара уже остановила переговоры о продлении соглашений, чтобы оценить возможности собственной добычи. «Газпром» является крупнейшим поставщиком газа в Турцию с законтрактованными 28 млрд кубометров в год. В этом году истекают два контракта на общий объем в 8 млрд кубометров.

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