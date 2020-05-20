Три села Астаринского района снабжены электроэнергией - ВИДЕО

Три населенных пункта Астаринского района - села Диго, Долу и Секашан были снабжены электроэнергией.

Как передает Report, по словам пресс-секретаря Открытого акционерного общество (ОАО) "Азеришыг" Вагифа Мустафаева, работы в этих селах уже завершены.

"Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение по улучшению качества и повышению устойчивости электроснабжения в 3 населенных пунктах Астаринского района - селах Диго, Долу и Секашан. Работы, начатые на основании заказа, уже завершены. Благодаря особому вниманию и заботе главы государства во всех трех селах построена современная система электроснабжения", - сказал он.

В селах был установлен новый комплект трансформаторных станций, проложены электрические кабельные линии, а также установлены новые опоры.