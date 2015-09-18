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    ​Трем работникам нефтяной промышленности предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности Азербайджана персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим лицам:

    Ибрагимову Шикару Аллахверди оглу

    Исламову Исламу Зели оглу

    Юсубову Намазу Пути оглу.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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