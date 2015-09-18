​Трем работникам нефтяной промышленности предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

18 сентября, 2015 20:54

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности Азербайджана персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим лицам: Ибрагимову Шикару Аллахверди оглу Исламову Исламу Зели оглу Юсубову Намазу Пути оглу. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.