​Трем работникам нефтяной промышленности предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности Азербайджана персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим лицам:
Ибрагимову Шикару Аллахверди оглу
Исламову Исламу Зели оглу
Юсубову Намазу Пути оглу.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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