О нас

Транзит газа из РФ через Украину сегодня может вырасти до 22,6%

Транзит газа из РФ через Украину сегодня может вырасти до 22,6% Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 63,25 млн кубометров в сутки.
Энергетика
19 мая 2022 г. 10:51
Транзит газа из РФ через Украину сегодня может вырасти до 22,6%

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 63,25 млн кубометров в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины".

По сравнению с объемом в 51,6 млн кубометров, который "Газпром" подавал для Европы транзитом через Украину накануне, рост транспортировки газа может составить 22,6%.

В настоящий момент "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа".

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.

10 мая "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Gas transit from Russia via Ukraine may grow up to 22.6%
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ərazisindən Rusiya qazının tranzit həcmi 23 % arta bilər

Самое важное

Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
19 мая 2022 г. 02:02
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
19 мая 2022 г. 01:56
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
19 мая 2022 г. 01:40
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
19 мая 2022 г. 01:33
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
19 мая 2022 г. 01:28
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
19 мая 2022 г. 01:22
В Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
19 мая 2022 г. 01:13
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
18 мая 2022 г. 20:44
Ильхам Алиев: Европейский союз является нашим основным торговым партнером
Ильхам Алиев: Европейский союз является нашим основным торговым партнером
18 мая 2022 г. 20:39
Глава государства: Очень странные шаги правительства Армении подрывают доверие
Глава государства: Очень странные шаги правительства Армении подрывают доверие
18 мая 2022 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi