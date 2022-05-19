Транзит газа из РФ через Украину сегодня может вырасти до 22,6%

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 63,25 млн кубометров в сутки.

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 63,25 млн кубометров в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины".

По сравнению с объемом в 51,6 млн кубометров, который "Газпром" подавал для Европы транзитом через Украину накануне, рост транспортировки газа может составить 22,6%.

В настоящий момент "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа".

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.

10 мая "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области.