​Судно "Ханкенди" спущено на воду с пристани Бакинского судостроительного завода

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Судно для подводного строительства "Ханкенди" недавно спущено на воду с пристани Бакинского судостроительного завода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум "Шахдениз".

"Судно спроектировано и построено в целях установки систем подводной добычи в рамках проекта "Шахдениз-2". Ранее из Сингапура в Баку доставлены две крупные секции корпуса судна. Строительство судна завершено на 80%, полностью же будет сдано в эксплуатацию до апреля 2017 года, когда начнутся работы по установке систем подводной добычи на "Шахдениз-2", - заявили в консорциуме.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел отметил, что самый современный корабль нефтегазового флота Каспия - "Ханкенди" спроектирован для строительства систем подводной добычи, отвечающих мировым стандартам, на глубине до 550 м.