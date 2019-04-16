Страны ОПЕК+ в марте выполнили условия сделки о сокращении нефтедобычи на 139%

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам марта 2019 года на 139%. Такой итог подвел технический комитет, заочное заседание которого прошло в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС два источника в ближневосточных делегациях.

"Общий уровень составил 139% в марте", - сказал один из собеседников агентства. Другой уточнил, что по странам ОПЕК показатель в марте составил 157%, а по странам "не ОПЕК" - 102%.

Ранее сообщалось, что в марте значительно сократила добычу Саудовская Аравия, а также Казахстан, который приостановил добычу на крупных месторождениях из-за планового ремонта.