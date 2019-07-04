​SOCAR возобновил поставки нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) возобновила поставки нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Об этом Report сообщил замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

SOCAR прекратила транспортировку нефти по маршруту Баку-Новороссийск в марте этого года в связи с плановыми ремонтными работами.

В 2018 году по трубопроводу Баку-Новороссийск было транспортировано 1 298,8 тыс. тонн сырой нефти, что на 199,7 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году.

Трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода нефть поставляется в порт Новороссийск (Черное море) через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первая партия нефти транспортирована на мировой рынок 25 октября 1997 года.