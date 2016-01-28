​SOCAR Trading изучает рынки Китая, Индии и Африки - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:51

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Trading SA внимательно изучает развивающиеся рынки, в которых компания может получить преимущество.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор компании SOCAR Trading SA Арзу Азимов в интервью журналу European Business: "Китай, Индия, Африка - это всего лишь некоторые примеры".

"Например, мы постоянно ведем работу в Африке, принимаем участие во всех тендерах, связанных с экспортом. Мы постоянно исследуем все возможности для закупок и продаж", - отметил А.Азимов.

Представитель компании отметил, что компания обозначает цели развития на 2016 год, ведет поиск реальных рынков продаж и проводит встречи с потенциальными покупателями и партнерами: "Мы сохраним наше участие на рынке, однако не будем только торговой компанией. Мы продолжим нашу деятельность в сфере производства".

***

Новые направления развития SOCAR Trading предусматривают инвестиции в газовый и энергетический сектор, что в будущем может охватить сферу органического топлива.

"Если мы вкладываем инвестиции в перерабатывающую сферу, то должны рассмотреть все имеющиеся возможности. Мы консолидируем усилия в целях полного охвата всех звеньев процесса переработки сырой нефти. Чем шире будет охват, тем большего успеха мы добьемся", - добавил А.Азимов.

Глава компании отметил, что SOCAR Trading имеет представление о нынешней позиции компании на рынке сырой нефти и будущих возможностях: "На сегодняшний день в головном офисе компании в Женеве, а также торговых офисах в Сингапуре, Дубае, Лондоне трудятся свыше 200 человек. Не так давно SOCAR Trading открыл пятый офис в канадском городе Калгари. Нашим конкурентным преимуществом является связь с государственной компанией SOCAR".