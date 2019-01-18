SOCAR: Ситуация на морских платформах стабильная

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Ситуация на морских платформах стабильная.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации на странице SOCAR в социальной сети.

Сообщается, что погода постепенно нормализуется: "Эвакуированные нефтяники начнут возвращаться на платформы со второй половины дня и продолжат свою деятельность в обычном режиме".

Следует отметить, что ураган ночью на море усилился до 144 км/ч (40 м/с), в некоторых местах высота волны превысила 10 метров.