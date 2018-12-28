SOCAR приступил к производству наночастиц

Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ В Научно-исследовательском проектном институте нефти и газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялось мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию оборудования для производства наночастиц.

Как сообщили Report в SOCAR, на мероприятии приняли участие первый вице-президент компании, академик Хошбахт Юсифзаде, вице-президенты Бахрам Гусейнов и Яшар Лятифов, генеральный директор партнера SOCAR по проекту создания оборудования - компании "Ростовые технологии" Павел Федоров, руководство Научно-исследовательского проектного института нефти и газа и департамента "Нанотехнологии".

Департамент "Нанотехнологии" головного офиса SOCAR в рамках программы "Нанонефть" на 2016-2020 годы, в целях расширения направлений и географии применения нанотехнологий и с учетом значительного увеличения количества использования металлических наночастиц, совместно с российской компанией "Ростовые технологии" спроектировал новое оборудование для производства наночастиц, а также разработал для оборудования технологию, основанную на методе электрического взрыва проводников.

Это оборудование, установленное в Научно-исследовательском проектном институте нефти и газа, позволяет производить металлические наночастицы различных размеров. Полученные наночастицы будут использоваться при разработке наносистем для повышения эффективности бурения, добычи и других производственных процессов.

Следует отметить, что департамент нанотехнологий головного офиса SOCAR занимается разработкой, исследованиями и применением нанотехнологий в отрасли нефтегазовой промышленности. Наносистемы, разработанные департаментом, используются в производстве, бурении, транспортировке нефти, нефтехимии и экологии.