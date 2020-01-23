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SOCAR поставил 824 тыс. тонн нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в 2019 году

​SOCAR поставил 824 тыс. тонн нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск

В 2019 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 824,4 тыс. тонн нефти по северному трубопроводу (Баку-Новороссийск).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики за 2019 год.

Согласно данным, это на 473,6 тыс. тонн или 36,5% меньше, чем в 2018 году.

Трубопровод Баку-Новороссийск построен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. По этому трубопроводу сырая нефть транспортируется через территорию России в порт Новороссийск (Черное море). Соответствующее соглашение было подписано 18 февраля 1996 года в Москве. Первая нефть была экспортирована на мировой рынок 25 октября 1997 года.

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