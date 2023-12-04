SOCAR подписала соглашение о программе сотрудничества с американской компанией

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и американская компания Boston Consulting Group (BCG) подписали соглашение о реализации программы сотрудничества.

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и американская компания Boston Consulting Group (BCG) подписали соглашение о реализации программы сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Соглашение было подписано в рамках участия президента SOCAR Ровшана Наджафа в 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28), которая проходит в Дубае.

"На встрече президента SOCAR с главой компании BCG Ричем Лессером было подчеркнуто, что между компаниями успешно реализуются совместные проекты в области изменения климата, оценки объемов выбросов, рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества в области энергетического перехода, декарбонизации и цифровизации",- говорится в сообщении.