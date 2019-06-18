SOCAR Petroleum проявляет активность в социальные сетях

Действуя в интересах клиентов для оперативного ответа на поступающие вопросы и обращения, а также создания удобной и соответствующей требованиям времени коммуникации, SOCAR Petroleum активно и плодотворно использует социальные сети.

Как сообщает Report, одним из основных принципов общества в этой области является 100%-ое предоставление ответов на поступающие вопросы, таким образом, обеспечивая социальную направленность и ответственность бизнес деятельности.

В рамках маркетинга бренда SOCAR и с учетом интересов клиентов SOCAR Petroleum регулярно проводит акции, кампании, конкурсы, просветительские и другие мероприятия, и предоставляет информацию посредством ресурсов в социальных сетях. В настоящее время функционируют следующие интернет ресурсы общества:

Официальный сайт http://socar-petroleum.az/

Страница instagram www.instagram.com/socarpetroleum

Страница facebook www.facebook.com/SOCARPETROLEUMofficial/

Youtube канал www.youtube.com/channel/UCCJ-JVR7ZoHRKzfP9lleK_g