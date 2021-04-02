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SOCAR назвал объем экспорта нефти по Баку-Новороссийск

SOCAR назвал объем экспорта нефти по Баку-Новороссийск Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года
Энергетика
2 апреля 2021 г. 11:25
SOCAR назвал объем экспорта нефти по Баку-Новороссийск

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в I квартале 2021 года экспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 169,45 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в первом квартале 2021 года составил 169,45 тыс. тонн. При этом в марте экспорт нефти по этому маршруту составил 169,3 тыс. тонн", - отмечается в данных, имеющихся в распоряжении агентства.

В первом квартале 2020 года объем прокачки составил 29,55 тыс. тонн. Таким образом, объем прокачки увеличился в 5,7 раза.

Как сообщалось, в январе 2021 года прокачка сырья из Азербайджана в направлении Новороссийска не осуществлялась, так как все объемы SOCAR направляла по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БTC).

SOCAR с 15 февраля возобновила экспорт нефти по "северному" нефтепроводу.

Советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин 20 января сообщил "Интерфаксу", что "Транснефть" и SOCAR подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

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Версия на английском языке SOCAR reveals oil export volume via Baku-Novorossiysk
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın “şimal kəməri” ilə nəql etdiyi neftin həcmi açıqlandı

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