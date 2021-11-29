SOCAR: Мы не контролируем качество продаваемого топлива

"В Азербайджане другие государственные органы контролируют качество бензина и топлива. SOCAR – всего лишь производитель".

"В Азербайджане другие государственные органы контролируют качество бензина и топлива. SOCAR – всего лишь производитель".

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в ходе расследования, проведенного соответствующими структурами на автозаправочных станциях, были выявлены некоторые недочеты:

"Они связаны с хранением топлива. Не исключено, что в топливо добавляются различные примеси. Бензин, производимый на нефтеперерабатывающем заводе (АИ-92), соответствует нормам и стандартам, действующим в Азербайджане. Его качество регулярно проверяется в лабораториях. Мы хотим, чтобы продукция, производимая на заводе, также соответствовала международным стандартам. Поэтому ведутся работы по модернизации", - сказал он.

Представитель SOCAR отметил, что после начала производства в Азербайджане бензина стандарта "Евро-5" количество автомобилей, работающих на этом топливе, может увеличиться.