SOCAR и Lamor обсудили совместные меры по предотвращению нефтяных разливов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафига Гусейнзаде приняла бывшего посла США в Азербайджане, члена правления компании Lamor (Финляндия), гендиректора Lamor Turkey Мэтью Брайзу и других представителей компании.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, целью встречи является расширение сотрудничества между SOCAR и Lamor, включающее совместные меры по предотвращению и устранению разливов нефти в Азербайджане.

Р. Гусейнзаде рассказала о мерах, предпринимаемых SOCAR в этом направлении. В ходе встречи также обсуждались перспективы совместной деятельности SOCAR и Lamor по различным вопросам экологии.

М.Брайза выразил благодарность руководству SOCAR за организацию встречи.