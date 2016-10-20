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    SOCAR и Lamor обсудили совместные меры по предотвращению нефтяных разливов

    В SOCAR состоялась встреча с бывшим послом США в Азербайджане Мэтью Брайзой

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экологии Рафига Гусейнзаде приняла бывшего посла США в Азербайджане, члена правления компании Lamor (Финляндия), гендиректора Lamor Turkey Мэтью Брайзу и других представителей компании.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, целью встречи является расширение сотрудничества между SOCAR и Lamor, включающее совместные меры по предотвращению и устранению разливов нефти в Азербайджане.

    Р. Гусейнзаде рассказала о мерах, предпринимаемых SOCAR в этом направлении. В ходе встречи также обсуждались перспективы совместной деятельности SOCAR и Lamor по различным вопросам экологии.

    М.Брайза выразил благодарность руководству SOCAR за организацию встречи.

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