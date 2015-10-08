​Шефчович: "До 2020 года основной объем газа в ЕС должен прийти из Азербайджана"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Евросоюзу в 2030 году может быть необходимо 380-450 миллиардов кубометров газа в год, этот уровень сопоставим с нынешними потребностями ЕС в "голубом топливе".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на конференции в Париже.

"Как много газа нам понадобиться в 2030 году? Наши аналитики говорят нам, что нам понадобится примерно 380-450 миллиардов кубометров газа. Это почти то же самое, что и сегодня. Это связано с тем, что мы повысим нашу эффективность, повысим долю возобновляемой энергии", — сказал он в ходе своего выступления.

"Откуда должен прийти этот газ? Здесь основными проектами являются "Южный газовый коридор", который должен принести газ из Азербайджана в ЕС до 2020 года, а также работы над газовым хабом в Средиземноморье. Кроме того, мы хорошо сотрудничаем с Норвегией, с Алжиром. Мы готовим новую стратегию по СПГ… Этот вид газа может играть достаточно важную роль", — сказал он.