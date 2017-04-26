Саудовский министр: Азербайджан перевыполнил обязательство по сокращению нефтедобычи

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан перевыполнил обязательство по сокращению нефтедобычи. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Саудовский министр сказал, что отправится в Россию для обсуждения вопроса о продлении срока действия венского соглашения. Он встретится в Москве с российским коллегой Александром Новаком.

Согласно данным, в марте ежесуточная добыча по стране составила 733,3 тыс. баррелей. Из них 693,3 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 40 тыс. баррелей – на конденсат. Экспортировано 596 тыс. баррелей сырой нефти, 40,0 тыс. баррелей конденсата и 23 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Таким образом, в рамках соглашения между 11 странами о сокращении добычи на 558 тыс. баррелей в день, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства, ограничив добычу на 35 тыс. баррелей в день. Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря 11 стран, не входящих в ОПЕК, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение действительно в течение 6 месяцев, начиная с 1 января этого года, также предусмотрена вероятность продления соглашения.