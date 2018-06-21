Саудовская Аравия предложила странам ОПЕК+ увеличить добычу

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия предлагает повысить коллективную добычу нефти участников соглашения ОПЕК + на 600-800 тысяч баррелей в день, распределив это повышение пропорционально между всеми странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Предложение не является финальным, однако является базой для обсуждения вопроса об уровне добычи между участниками соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 23 июня в Вене. В частности, этот вопрос еще предстоит обсудить с Россией, сказал источник.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Россия предлагает увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки от текущего уровня.

Все министры стран ОПЕК уверены в том, что настало время менять курс, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.