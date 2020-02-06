Saudi Aramco снизила цены на нефть в Азии и США

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на сырую нефть для покупателей из Азии и США в марте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение было принято на фоне сокращения спроса в связи со вспышкой вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Так, для американских покупателей цены в следующем месяце снизятся на 0,2-0,3 долларов США за баррель. В свою очередь рыночная цена барреля нефти сорта Arab Light для стран Азии сократится на 0,8 доллара США.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 1,45%, до 56,04 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть WTI (Light Sweet) дорожают на 1,95% - до 51,74 долларов США за баррель.

Ранее стало известно, что эксперты техкомитета ОПЕК+ в четверг продолжат начавшиеся 4 февраля переговоры, чтобы проанализировать влияние вспышки коронавируса из Китая на рынок нефти и обсудить в связи с этим возможность сокращения добычи.