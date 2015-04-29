​Самир Керимли: Информация о приобретении SOCAR доли компании Total в Турции не соответствует действительности

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Информация о намерении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приобрести долю в бизнесе компании Total на турецком рынке не соответствует действительности. Об этом заявил Report первый заместитель исполнительного директора SOCAR Turkey Energy Самир Керимли: "Это всего лишь слухи, которые не отражают действительности".

По словам С.Керимли, несмотря на это, SOCAR Turkey Energy отслеживает конъюнктурные изменения на рынке и продолжает маркетинговые исследования: "У нас есть специальные управления, которые следят за происходящим на энергетическом рынке. Однако информация о приобретении доли в бизнесе Total на энергетическом рынке Турции не соответствует действительности. На данный момент не велось никаких переговоров по данному вопросу. Это всего лишь слухи".

Напомним, что турецкая пресса распространила информацию о том, что французская компания Total хочет продать свою долю на турецком рынке и в качестве наиболее реального кандидата отмечается SOCAR. По информации, на рынке жидкого топлива Турции объемом 80 млрд. лир (29,6 млрд. долларов) доля Total составляет 5,3% (1,6 млрд. долларов).

Как сообщает издание, одной из структур, способных купить эту долю, является компания BP. Согласно полученной в BP информации, эта компания намерена в течение двух лет увеличить количество топливозаправочных станций в Турции с 650 до 800.

По информации, несколько лет назад компания SOCAR получила лицензию на открытие топливозаправочных станций от Комитета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Напомним, что Total имеет около 450 топливозаправочных станций в Турции.