Ровнаг Абдуллаев: Существуют большие перспективы для реализации совместных проектов с "Узбекнефтегазом"

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов провели сегодня встречу.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, приветствуя гостя, Р.Абдуллаев поздравил его с назначением на должность заместителя премьер-министра Узбекистана и пожелал ему успехов на новой должности.

А.Султанов выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан, отметив, что Узбекистан заинтересован в полном использовании существующих возможностей для развития двусторонних отношений во всех сферах с братским Азербайджаном. Он рассказал о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который подчеркнул важность наращивания усилий по развитию сотрудничества с Узбекистаном в сферах энергетики, транспорта, торговли и др.

Напомнив, что Азербайджан играет ведущую роль в региональных и глобальных проектах, президент SOCAR отметил, что полученный опыт будет полезен для развития сотрудничества с "Узбекнефтегазом". Он подчеркнул, что существуют большие перспективы для реализации совместных проектов с "Узбекнефтегазом", и эксперты компаний тщательно изучили эти перспективы. Р.Абдуллаев выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся конкретные мероприятия в рамках подписанного компаниями меморандума.