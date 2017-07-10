Ровнаг Абдуллаев: SOCAR продолжит реализацию крупных инвестиционных проектов во благо двух братских народов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и впредь будет продолжать реализацию крупных инвестиционных проектов ради благосостояния двух братских народов.

Как передает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в своем выступлении на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

"В 2016 году группа SOCAR стала одним из крупнейших инвесторов в Турции. В прошлом году на долю SOCAR пришлось 51% прямых иностранных инвестиций в промышленность Турции. До сегодняшнего дня в проекты, реализуемые SOCAR в Турции, вложено 12,6 млрд долларов инвестиций. По итогам их реализации этот показатель ожидается на уровне 19,5 млрд. SOCAR и впредь полон решимости продолжать реализацию крупных инвестиционных проектов ради благосостояния двух братских народов", - подчеркнул Р. Абдуллаев.

Глава SOCAR отметил, что поддержка Турции в поставке энергетических ресурсов Азербайджана на мировой рынок очень важна для официального Баку: "Политическая решимость Турции сыграла и играет незаменимую роль в реализации наших целей. Турция всегда поддерживала международные соглашения по энергетическим проектам Азербайджана, обеспечила защиту внешних инвестиций благодаря приверженности всем их положениям. SOCAR ощущает эту поддержку во всех реализуемых в Турции проектах".