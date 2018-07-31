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    Роухани: Иран не станет усиливать напряженность в регионе, но оставляет за собой право на экспорт нефти

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не станет усиливать напряженность в регионе, но оставляет за собой право экспортировать нефть.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Х.Роухани, размещенном на официальном сайте президента Ирана.

    "Исламская Республика никогда не стремилась к напряженности в регионе и не желает создавать проблемы в международных акваториях, через которые осуществляются поставки углеводородов, однако не откажется от своего права на экспорт нефти", - сказал Роухани.

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