Роухани: Иран не станет усиливать напряженность в регионе, но оставляет за собой право на экспорт нефти

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не станет усиливать напряженность в регионе, но оставляет за собой право экспортировать нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Х.Роухани, размещенном на официальном сайте президента Ирана.

"Исламская Республика никогда не стремилась к напряженности в регионе и не желает создавать проблемы в международных акваториях, через которые осуществляются поставки углеводородов, однако не откажется от своего права на экспорт нефти", - сказал Роухани.