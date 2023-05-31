Президент: В среднесрочной перспективе Азербайджан стремится стать экспортером зеленой энергии

Используя свои богатые природные ресурсы, Азербайджан вносит существенный вклад в глобальную повестку дня, такую как увеличение производства альтернативной и возобновляемой энергии, декарбонизация и диверсификация источников энергии. В среднесрочной персп

Используя свои богатые природные ресурсы, Азербайджан вносит существенный вклад в глобальную повестку дня, такую как увеличение производства альтернативной и возобновляемой энергии, декарбонизация и диверсификация источников энергии. В среднесрочной перспективе Азербайджан стремится стать экспортером электроэнергии, полученной из альтернативных источников, и водорода – "зеленой" энергии.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, адресованном участникам "Бакинской энергетической недели".

Глава государства отметил, что в частности, реализация крупномасштабных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе создание зоны "зеленой" энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, превратят страну в производителя и экспортера альтернативной энергии.

"Учитывая дальнейшее повышение стратегического значения проекта "Южный газовый коридор" в энергетическом переходе, расширение проектов TANAP и TAP уже стало для Азербайджана актуальной темой. Расширение Южного газового коридора до 2027 года и другие перспективы, связанные с транспортировкой энергетических ресурсов, послужат дальнейшему укреплению стратегической роли нашей страны в диверсифицированном энергоснабжении и энергетической безопасности наших партнеров", - подчеркивается в послании.