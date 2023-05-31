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Ильхам Алиев: Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты по экспорту зеленой энергии

Ильхам Алиев: Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты по экспорту зеленой энергии В этом году "Бакинская энергетическая неделя" приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Это знаменательное событие. Формирова
Энергетика
31 мая 2023 г. 16:22
Ильхам Алиев: Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты по экспорту зеленой энергии

В этом году "Бакинская энергетическая неделя" приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Это знаменательное событие. Формирование платформы энергетического диалога и выставочной деятельности в Азербайджане связано с исключительной ролью Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, адресованном участникам "Бакинской энергетической недели".

В послании отмечается, что начало проведения выставки "Нефть и газ Каспия" и объявление нефтяной стратегии, разработанной под руководством общенационального лидера, пришлись на одно и то же время – 1994 год. Азербайджан, ставший надежным гарантом энергетической безопасности после подписания в том же году "Контракта века", создал успешный пример сотрудничества со всеми зарубежными партнерами в нефтегазовой сфере и экспорте энергетических ресурсов.

"В настоящее время Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты, связанные с экспортом "зеленой" энергии", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: Azerbaijan is replicating its success in oil and gas history by implementing projects related to export of ‘green energy'
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Hazırda Azərbaycan “yaşıl enerji” ixracına dair layihələr həyata keçirməklə neft-qaz tarixindəki uğurunu təkrarlayır”

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