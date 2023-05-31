Ильхам Алиев: Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты по экспорту зеленой энергии

В этом году "Бакинская энергетическая неделя" приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Это знаменательное событие. Формирова

В этом году "Бакинская энергетическая неделя" приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Это знаменательное событие. Формирование платформы энергетического диалога и выставочной деятельности в Азербайджане связано с исключительной ролью Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, адресованном участникам "Бакинской энергетической недели".

В послании отмечается, что начало проведения выставки "Нефть и газ Каспия" и объявление нефтяной стратегии, разработанной под руководством общенационального лидера, пришлись на одно и то же время – 1994 год. Азербайджан, ставший надежным гарантом энергетической безопасности после подписания в том же году "Контракта века", создал успешный пример сотрудничества со всеми зарубежными партнерами в нефтегазовой сфере и экспорте энергетических ресурсов.

"В настоящее время Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты, связанные с экспортом "зеленой" энергии", - подчеркнул глава государства.