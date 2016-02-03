​Президент SOCAR встретился с молодыми нефтяниками

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с молодыми нефтяниками в Бакинском бизнес-центре.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев, отметив, что эти встречи приобрели традиционный характер, поздравил молодых нефтяников и молодежь республики с Днем молодежи.

Глава компании отметил, что независимый политический курс, претворяемый в жизнь президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, играет важную роль в макроэкономическом развитии не только Азербайджана, но и всех стран региона, подчеркнув, что молодежная политика является основным приоритетом данного курса.

По словам президента SOCAR, эта встреча носит цель неофициального обмена мнениями по представляющим интерес для молодежи различным вопросам. В ходе четырехчасовой встречи он подробно ответил на все вопросы молодых специалистов.

В завершение встречи молодые нефтяники сделали селфи с президентом SOCAR.