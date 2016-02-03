 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент SOCAR встретился с молодыми нефтяниками

    В ходе четырехчасовой встречи президент SOCAR подробно ответил на все вопросы молодых специалистов

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с молодыми нефтяниками в Бакинском бизнес-центре.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р.Абдуллаев, отметив, что эти встречи приобрели традиционный характер, поздравил молодых нефтяников и молодежь республики с Днем молодежи.

    Глава компании отметил, что независимый политический курс, претворяемый в жизнь президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, играет важную роль в макроэкономическом развитии не только Азербайджана, но и всех стран региона, подчеркнув, что молодежная политика является основным приоритетом данного курса.

    По словам президента SOCAR, эта встреча носит цель неофициального обмена мнениями по представляющим интерес для молодежи различным вопросам. В ходе четырехчасовой встречи он подробно ответил на все вопросы молодых специалистов.

    В завершение встречи молодые нефтяники сделали селфи с президентом SOCAR. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi