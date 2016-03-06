Президент Ильхам Алиев: Энергетическая политика Азербайджана высоко оценивается Евросоюзом

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Энергетическая политика Азербайджана сегодня высоко оценивается Европейским Союзом". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава государства напомнил, что в конце прошлого месяца в Баку состоялось второе заседание Консультативного совета "Южного газового коридора". Принятая по итогам заседания Декларация отмечает ведущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и реализации "Южного газового коридора". "Мы располагаем богатыми нефтегазовыми месторождениями. Сегодня "Южный газовый коридор" является проектом энергетической безопасности и энергетической диверсификации. Трубопровод протяженностью 3500 км еще теснее соединит в будущем Европу с Азербайджаном", - констатировал президент.

По его словам, есть прекрасные возможности в области сельского хозяйства. Даны конкретные поручения, направленные на дальнейшую активизацию сотрудничества в этой сфере: "Опыт Венгрии очень интересен для нас. Сельское хозяйство в Венгрии очень развито. Эта отрасль является сегодня одним из основных приоритетов и для нас, и считаю, что здесь имеются прекрасные возможности для сотрудничества".

Далее президент Азербайджана привлек внимание к сфере транспорта: "Я проинформировал господина премьер-министра о том, что в настоящее время Азербайджан работает над созданием транспортного коридора Восток-Запад. Из Китая через территорию Азербайджана в Европу уже прошел первый испытательный контейнерный поезд. Дальнейшее функционирование данного коридора соединит наши страны, а также обеспечит транспортную безопасность. Есть прекрасные возможности в туризме".

"Мы успешно сотрудничаем в области образования, и признательны правительству Венгрии за учреждение специальной стипендии для наших студентов. Сотрудничество в области образования означает, что в дальнейшем наши граждане также будут находиться в тесном контакте друг с другом", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

"Сегодня состоялось обсуждение многих конкретных проектов. Общий итог заключается в том, что Венгрия и Азербайджан сегодня еще раз подтверждают свое стратегическое партнерство. Подписанные вчера документы относительно межправительственных связей, конкретные проекты, подписанные сегодня в рамках бизнес-форума, еще более сблизят нас друг с другом. Мы хотим этого. Венгрия - близкая, дружественная нам страна. Наши личные отношения с господином премьер-министром тоже дружеские. Деятельность господина премьер-министра воспринимается в Азербайджане с большим уважением и одобрением", - продолжил глава азербайджанского государства.

"Венгрия – это страна, которая проводит независимую политику. Внешняя и внутренняя политика опирается только на интересы венгерского народа, поэтому сходство между нами есть и в этой сфере. Благодаря этому Венгрия с честью преодолела все господствующие в мире и Европе кризисы. Именно поэтому венгерский народ высоко оценивает деятельность господина премьер-министра. Если правительство защищает интересы народа и стремится к развитию своей страны, то народ всегда будет поддерживать это правительство", - продолжи президент Ильхам Алиев.