Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода

Швеция работает над обеспечением нормативно-правовой среды, которая способствует зеленому переходу.

В рамках Европейского Союза Швеция работает над обеспечением нормативно-правовой среды, которая способствует зеленому переходу.

Об этом в интервью Report заявил посол Швеции по вопросам климата, главный переговорщик на COP29 Маттиас Фрумери.

"Мы работаем вместе в рамках ЕС, чтобы обеспечить нормативно-правовую среду, которая стимулирует этот переход, создавая механизмы ценообразования, например, в рамках собственных механизмов ценообразования на углерод, чтобы сделать более дорогим использование ископаемого топлива и более дешевым - энергии без него", - сказал он.

По словам посла по вопросам климата, в Швеции энергетическая система уже практически не использует углеводородное топливо: "У нас есть атомная и гидроэнергетика, что составляет 80 % нашего энергетического баланса, остальное приходится на ветер и солнце".

М.Фрумери отметил, что некоторые другие страны Европы, возможно, все еще частично полагаются на уголь, все еще используют природный газ и нефть.

"Но в целом мы наблюдаем ускорение перехода и вводим в действие нормативно-правовую базу внутри ЕС", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.