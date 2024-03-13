Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29

На сегодняшний день Швеция активно борется с климатическими изменениями, принимая целый ряд мер и инициатив: переход к возобновляемым источникам энергии, эффективное использование ресурсов, стимулирование общественного транспорта и велосипедных дорожек, у

На сегодняшний день Швеция активно борется с климатическими изменениями: это и переход к возобновляемым источникам энергии, эффективное использование ресурсов, стимулирование общественного транспорта и велосипедных дорожек, участие в международных договоренностях и т.д.

Кроме того, Швеция активно участвует в Рамочной конвенции ООН об изменении климата(COP), делая значительный вклад по снижению выбросов парниковых газов, разработке возобновляемых источников энергии и проводя научные исследования по климату.

В интервью Report посол Швеции по вопросам климата, главный переговорщик на COP29 Маттиас Фрумери, прибывший на два дня в Баку, рассказал о том, как Швеция может поддержать Азербайджан в вопросе успешного проведения COP29, о борьбе с климатическими изменениями, о влиянии зеленого перехода на создание новых рабочих мест и многом другом.

- Как бы вы прокомментировали итоги COP28, прошедшего в Дубае, и каковы ваши ожидания от COP29, запланированный на ноябрь этого года в Баку?

- Я думаю, прежде всего следует отметить всю напряженную работу наших эмиратских коллег по достижению результатов на COP28, который, как вы знаете, стал первым форумом глобальной инвентаризации, на котором всем странам было предложено представить свои предложения по вкладам, которые будут делаться на национальных уровнях (NDC), и новые климатические планы к COP30. Эти планы должны быть обширными, охватывать все вопросы по выбросам парниковых газов и увеличенные целевые показатели по их сокращению, а также переходу от ископаемого топлива и традиционных энергетических систем.

Впервые на заседании COP28 мы приняли решение и согласились с тем, что нам следует отказаться от ископаемого топлива в глобальном масштабе. Мы также должны признавать работу, проделанную для достижения глобальной цели по адаптации. Адаптация к последствиям изменения климата - это то, что стоит на повестке дня многих стран, уже испытывающих последствия изменения климата, поэтому нам необходимо усилить наши ответные меры по ней.

Мы были рады, что нам удалось согласовать основы для глобальной цели по адаптации, а также ряд различных инициатив, которые были выдвинуты на COP28, включая финансовые - создание Фонда возмещения ущерба, или две декларации по ядерной энергии, частью которых стала и Швеция.

Таким образом, COP все чаще становятся платформой для этих различных инициатив, чтобы рассказать о работе, которая проводится в течение года.

И это, конечно, также относится к ожиданиям от COP29, где мы хотим увидеть импульс в разработке новых NDC (вкладов в борьбу с изменением климата, определяемым на национальном уровне), а также, что COP29 предоставит странам платформу для демонстрации того, насколько далеко они продвинулись в разработке своих планов.

И, конечно, новая, как мы ее называем, NCQG (Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию) станет ключевым элементом и результатом COP29.

Но я думаю, что и в этом случае мы хотим рассматривать сессии COP как платформу для демонстрации достигнутого прогресса, а также остающихся препятствий. Так что и здесь все эти различные инициативы должны сыграть важную роль для демонстрации достижений в течение года и показать, как мы можем работать еще усерднее, чтобы обеспечить ускорение климатических действий во всем мире.

- Не могли бы вы рассказать, с кем вы провели переговоры и какие вопросы обсуждались в ходе вашего визита?

- Вчера мы встретились с министром экологии, президентом COP29 и главным переговорщиком [Мухтар Бабаев и Ялчын Рафиев]. . Мы встречались с коллегами из ООН, НПО, провели дискуссии со студентами в университете АДА.

Также обсудили ряд вопросов с представителями Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и с представителями шведского бизнеса

Это была действительно фантастическая возможность встретиться с таким количеством различных участников, чтобы увидеть, как мы можем работать вместе, чтобы обеспечить успех COP 29.

- Не могли бы вы рассказать, что ЕС и Швеция в частности делают в вопросе "зеленого" перехода?

- Я думаю, что мы [Швеция] делаем несколько вещей для этого как страна и как часть ЕС.

В Швеции, например, энергетическая система уже практически не использует ископаемое топливо. У нас есть атомная и гидроэнергетика, что составляет 80 % нашего энергетического баланса, остальное приходится на ветер и солнце.

В некоторые другие страны Европы, возможно, все еще частично полагаются на уголь, здесь все еще используют природный газ и нефть. Но в целом мы наблюдаем ускорение перехода и вводим в действие нормативно-правовая база внутри ЕС.

Возможно, вы слышали о так называемом "fit for 55 package", в рамках которого мы принимаем законы, обеспечивающие сокращение выбросов по меньшей мере на 55% к 2030 году. Это включает в себя переход в энергосекторе. Совсем недавно Европейская комиссия предложила установить новую цель на 2040 год - сократить выбросы на 90% к 2040 году. Так что я думаю, что это так - мы работаем вместе в рамках ЕС, чтобы обеспечить нормативно-правовую среду, которая стимулирует этот переход, создавая механизмы ценообразования, например, в рамках собственных механизмов ценообразования на углерод, чтобы сделать более дорогим использование ископаемого топлива и более дешевым использование энергии без ископаемого топлива.

- Как Азербайджан и Швеция могли бы сотрудничать при подготовке к COP29 для его успеха и сделать следующий шаг в реализации Консенсуса ОАЭ в области финансовой реформы, справедливого энергетического перехода и Фонда потерь и ущерба?

- Я с нетерпением жду продолжения всех тех обсуждений, которые я веду здесь в Баку, с одной стороны, с организациями гражданского общества, чтобы убедиться, что мы установили связи между организациями гражданского общества здесь и шведскими НПО, чтобы они могли работать вместе, а также, конечно, работать с будущим председательством, чтобы поддержать его любыми идеями, которые у нас могут быть, чтобы сделать следующий COP успешным. Также поддержать азербайджанское председательство в реализации того, что должно быть сделано на COP29, как в вопросе финансирования, так и новых NDC, для совместной работы по всему миру с партнерами для ускорения действий по климату.

В Баку меня сопровождает коллега из организации Business Sweden, которая предоставляет платформу для участия шведских бизнесменов в заседаниях COP. В последние несколько лет на встречах в рамках COP у нас есть шведский павильон, где бизнесмены представляют решения, которые они предлагают для ускорения перехода в других странах - в транспортном, энергетическом, финансовом секторах и в сельском хозяйстве.

- Что вы можете сказать о влиянии "зеленого" перехода на создание рабочих мест и экономическое развитие?

- Влияние зеленого перехода на создание рабочих мест я оцениваю позитивно. Очевидно, что в процессе перехода произойдут изменения внутри отраслей и возникнут новые, будут и потери рабочих мест, и новые.

Я думаю, что наша роль заключается в том, чтобы подчеркнуть, какие возможности открываются в процессе перехода, и как мировое сообщество, может поддержать друг друга. Это касается и определения того, как мы можем создать новые рабочие места, ускорив переход.

В рамках заседаний COP у нас есть рабочая программа "Справедливый переход", которая была учреждена на COP27, где мы обмениваемся опытом, как мы можем сделать переход инклюзивным. Необходимо потерявшим работу получить возможность переквалифицироваться. Поэтому я считаю, что важной частью переходного периода является обеспечение принципа "для всего общества", чтобы у каждого было свое место в переходе к чистому нулю.

- Азербайджан является лидером в регионе Южного Кавказа в области перехода к "зеленой" энергетике, как вы думаете, как две страны могут сотрудничать в этом направлении?

- Сравнивая наши достижения, мы сможем понять, какие существуют решения и как управлять переходом таким образом, чтобы он приносил положительные результаты во всем. Это и политическая среда, законодательство и правила, финансирование перехода, а также технологические решения.

К примеру, если страна хочет перейти на возобновляемые источники энергии, например, какие технологии, какие решения вам нужны и как вы можете укрепить свой исследовательский потенциал для их изучения. Я думаю, что есть целый ряд элементов, которые можно укрепить, и некоторые из них являются базовыми. Например, как составлена учебная программа в школах, чтобы с раннего возраста заинтересовать детей в участии в таких переходных мероприятиях, чтобы обеспечить хорошую подготовку к выходу на рынок труда.

- Как вы думаете, что должны сделать развитые страны для борьбы с изменением климата?

- Я считаю, что все страны должны делать больше. И конечно, развитые страны несут особую ответственность, также закрепленную в Парижском соглашении, за то, чтобы быть лидерами и руководить переходным процессом. Мы надеемся сделать это в рамках ЕС - быть в состоянии обеспечить такое лидерство, как политического, так и финансового.

Швеция является одним из крупнейших в мире поставщиков климатического финансирования. Кроме того, когда речь идет о технологических решениях, которые доступны, опять же, наши бизнесмены взаимодействуют с партнерами по всему миру для предоставления таких решений. Поэтому я думаю, что существует множество способов, с помощью которых мы можем продемонстрировать свое лидерство.

И надеюсь, что мы также можем побудить других быть еще более амбициозными, когда речь идет об их собственных действиях в области климата.

- Что вы можете сказать о роли бизнеса в борьбе с изменением климата?

- Это очень важно. Компании являются ключевыми игроками в предоставлении такого рода решений. У них есть инновационный потенциал, есть решения, доступные для поддержки перехода в тех секторах, где они работают.

Самое интересное, по крайней мере, когда мы разговариваем с представителями шведского бизнеса, заключается в том, что они видят, что происходит переход, и осознают, что именно так они будут зарабатывать деньги, укреплять свою конкурентоспособность, создавать рабочие места, принимая эти новые бизнес-модели для обеспечения перехода к чистому нулю.

Интересно наблюдать, что это происходит одновременно во многих частях экономики. Конечно, все страны проходят через структурные реформы в своей экономике. И проблема перехода к нулевому уровню заключается в том, что он должен происходить быстро и одновременно в различных секторах экономики. Но есть активное участие шведских бизнесменов, которые стремятся стать частью перехода к нулю во всем мире и работают с глобальными партнерами, чтобы обеспечить его.

Кроме того, они рассматривают всю цепочку создания стоимости, чтобы обеспечить декарбонизацию своей цепочки создания стоимости на глобальном уровне, начиная с производства, транспортировки и заканчивая доставкой клиенту. Так что на бизнесе лежит серьезная ответственность за переход к чистому нулю.