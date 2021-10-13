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Пользователи TAP получат упрощенный доступ к мощностям трубопровода в Греции

Пользователи TAP получат упрощенный доступ к мощностям трубопровода в Греции В период с 12 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года Трансадриатического газопровода (TAP) AG проведет общественные консультации по предлагаемым изменениям в TAP Network Code.
Энергетика
13 октября 2021 г. 15:54
Пользователи TAP получат упрощенный доступ к мощностям трубопровода в Греции

Трансадриатический газопровод (TAP) AG проведет общественные консультации по предлагаемым изменениям в TAP Network Code, которые пройдут в период с 12 октября по 11 ноября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на TAP, обоснование этих поправок и предполагаемые сроки их реализации кратко изложены в предложениях.

Заинтересованным сторонам, желающим принять участие в общественных консультациях, предлагается отправить свои комментарии в TAP не позднее 12 ноября по адресу электронной почты [email protected]

«Первый сетевой код TAP был опубликован 10 августа 2020 года. Он устанавливает основу для начала коммерческих операций газопровода, которые начались в конце 2020 года. Основываясь на опыте прошедшего года, мы хотели бы внести поправки с целью улучшения и оптимизации процесса регистрации и управления кредитными ресурсами. Кроме того, учитывая рыночный спрос, хотим предоставить грузоотправителям возможность резервировать виртуальную входную мощность в TAP в Греции для потенциального использования в сочетании с VTP-торговлей или выходными мощностями», - сказала коммерческий директор TAP Мария Савова, слова которой приводятся в сообщении.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ с месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспия в Европу. Трубопровод длиной 878 км соединяется с Трансанатолийским трубопроводом на турецко-греческой границе, пролегает через Грецию, Албанию и Адриатическое море до южного побережья Италии.

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